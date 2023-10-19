وزير التربية الكوردستاني يوجه بالمباشرة بالدوام في مدارس السليمانية والمناطق المحيطة بها

دعا وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، اليوم الخميس، التدريسيين و المعلمين والمحاضرين المجانيين في محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها إلى إنهاء إضرابهم والمباشرة بالدوام الرسمي في المدارس والأوساط التعليمية اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

وقال حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه منذ يوم 13 أيلول الماضي تمت المباشرة بالدوام الرسمي في المدارس في إقليم كوردستان، ولكن نحو 700 ألف طالب وتلميذ في محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي منطقة كرميان ورابرين المستقلتين، وقضاء كويسنجق في أربيل هم إلى حدٍ ما حُرموا من التعليم لغاية الآن خلال العام الدراسي.

وأضاف “نحن في وزارة التربية قلوبنا مع الاساتذة لأن وضعهم المالي غير جيد، وقلوبنا ايضاً مع الطلبة من أجل ألّا يذهب العام الدراسي سُدا”، مردفا بالقول “نحن نقدّر جهود الأساتذة والمعلمين، والرسالة واضحة بأن أيَّ موظف لا يتسلم راتبه في موعده ينتابه القلق، ولكن هذا الوضع الذي نمرُّ به هو عام ولا يقتصر على وزارة التربية وحسب”.

وتابع الوزير بالقول “اليوم سنوقع امراً وزارياً ونشير فيه الى انه في يوم الاحد المصادف 22 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري يتعين على الاساتذة ومديري التربيات العامة في تلك المناطق المذكورة أعلاه المباشرة بالدوام الرسمي”.