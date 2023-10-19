إقليم كوردستان يُصدر منتجاته المحلية الى الخليج وأوروبا

اعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، اليوم الخميس، عن تصدير العديد من المنتجات المحلية من إقليم كوردستان الى دول الخليج واوروبا ودول أخرى، مشيرا الى تصدير مئات الاطنان من البطاطس الى عدة بلدان.

وقال شكري لـ(باسنيوز): ” إن حكومة إقليم كوردستان أولت اهتماماً خاصاً بالأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي وزيادة الاستثمار في هذا القطاع ولذلك لتجنب الاعتماد على عائدات النفط وتنويع اقتصاد كوردستان والتحرك نحو تنويع الإيرادات”.

مضيفاً أنه “خلال هذه الفترة، تم تصدير 25 طناً من معجون الطماطم من مصنع حرير إلى السوق الأمريكية، في حين تم تصدير 500 طن من البطاطس من أربيل ودهوك إلى الإمارات، حيث تعتبر بطاطس كوردستان من أفضل الأصناف في العالم، وستستمر هذه العملية”.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن هذه المنتجات سيتم تصديرها عبر شركة (كوردستان-هولندا).

ومن المتوقع أن ينتج إقليم كوردستان 600 ألف طن من البطاطس الصالحة للأكل و150 ألف طن من البطاطس الصناعية هذا العام.

وأشار محمد شكري إلى أنه سيتم تصدير العديد من المنتجات الأخرى إلى عدة دول، وقال: ” ستقوم الشركات المحلية بالتنسيق مع الشركات الكندية، بتصدير البطاطس عبر المئات من الشاحنات إلى الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وأذربيجان والعديد من البلدان الأخرى”، مبيناً أن ” الرمان والعسل والتين والزيتون قد وصلت إلى أسواق الإمارات والسعودية والبحرين”.