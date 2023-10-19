التخطيط: 86٪ من العراقيين ممن تزيد أعمارهم عن 5 سنوات يستخدمون الهاتف النقال

كشفت وزارة التخطيط، اليوم، الخميس، أن 86٪؜ من العراقيين ممن تزيد أعمارهم عن 5 سنوات يستخدمون الهاتف النقال، مشيرة إلى أن نسبة استخدام الهاتف لدى الذكور تصل الى (90٪؜)، مقابل (81٪؜) من الإناث.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان اليوم، ان الجهاز المركزي للاحصاء، أجرى مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاسر والافراد لسنة 2022، وقد اظهرت نتائج المسح أن نسبة الأفراد الذين لا يستخدمون الهاتف المحمول بلغت (14٪؜) فقط.

وأوضح أن نسبة استخدام جهاز الهاتف المحمول في محافظة بغداد كانت هي الأعلى إذ وصلت الى (97٪؜)، تلتها محافظة النجف بنسبة (93.5%)، ثم محافظة البصرة بنسبة أقل من (93٪؜) بقليل، وحلّت محافظة كركوك رابعا بنسبة (92٪؜)، وجاءت محافظة واسط بالمرتبة الخامسة بنسبة (72%).

كما اشار الهنداوي، الى ان نتائج المسح أظهرت ان نسبة الافراد ممن اعمارهم (5) سنوات فأكثر والذين يستخدمون جهاز الهاتف المحمول الذكي بلغت (92%)، مقابل (10%)، يستخدمون الهاتف العادي.

وفيما يتعلق باستخدام الإنترنت وفقا لنتائج المسح، بين الهنداوي، ان نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت ممن أعمارهم (5) سنوات فأكثر بلغت (79%), موزعة بواقع (85%) للذكور و(72%) للإناث.

وعلى مستوى المحافظات، سجلت العاصمة بغداد المرتبة الاولى بنسبة (96٪؜) تليها محافظة البصرة بنسبة (92.5%)، ومحافظة كركوك (85%)، وأقل نسبة كانت لمحافظة المثنى (62%).

وتشير نتائج المسح الى تحقيق ارتفاع في نسبة الأسر التي لديها اتصال بالإنترنت داخل المنزل الى (87%) وعلى مستوى البيئة تبين أن النسبة في المدن بلغت (92%) مقابل (83%) في الريف.