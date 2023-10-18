رئيس إقليم كوردستان يؤكد على ترسيخ الاستقرار لجذب الاستثمار الأجنبي للعراق

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، على ضرورة ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع الخاص في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم في بيان، أن بارزاني استقبل بعد ظهر اليوم في أربيل السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، وبحثا معاً سبل تعزيز علاقات اليابان مع العراق وإقليم كوردستان وبصورة خاصة في المجال الاقتصادي، وركزا على أهمية الاستقرار السياسي والأمني للاستثمارات الأجنبية واليابانية في العراق.

واتفق الجانبان على ضرورة حماية الأمان وإرساء الاستقرار السياسي والأمني في العراق من أجل تمهيد الأرضية الملائمة لتشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وتعزيز نشاط القطاع الخاص.

كما ناقشا الفرص والمجالات التي يمكن للشركات اليابانية أن تعمل فيها في العراق وإقليم كوردستان.

أما علاقات أربيل وبغداد وقضايا الموازنة والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، وأحدث التطورات في المنطقة بصورة عامة، إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، فقد شغلت محوراً آخر للقاء.