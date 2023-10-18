رئيس حكومة إقليم كوردستان والسفير البلجيكي يؤكدان ضرورة تنفيذ اتفاق شنكال وتطبيع أوضاع المنطقة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، سفير بلجيكا الجديد لدى العراق والأردن سيرجي ديكسون، حيث تناولا ضرورة تنفيذ اتفاق شنكال/ سنجار وتطبيع الأوضاع في المنطقة وإعادة النازحين.

وخلال اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير البلجيكي على توليه مهام منصبه، متمنياً له النجاح والتوفيق.

كما جرى في اللقاء بحث آخر التطورات في العراق والمنطقة، وأهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، بالاضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين بلجيكا وإقليم كوردستان ولا سيّما في مجال التجارة.

كذلك تناول اللقاء ضرورة تنفيذ اتفاق شنكال وتطبيع الأوضاع في المنطقة وإعادة النازحين إلى ديارهم.