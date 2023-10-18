نائب رئيس أركان البيشمركة: الولايات المتحدة ستواصل دعم البيشمركة

أكّد نائب رئيس أركان وزارة البيشمركة، اللواء الركن هوشمند حيدر، أن الولايات المتحدة الأميركية ستستمر بتقديم المساعدات اللوجستية لقوات البيشمركة للعامين المقبلين.

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن الولايات المتحدة أعدّت خطتها لعامي 2024- 2025 المقبلين لمساعدة قوات البيشمركة من الناحية اللوجستية والتدريبية والتسليح.

وحول الإصلاحات في وزارة البيشمركة، أضاف حيدر: ترى الولايات المتحدة مرحلةً جيدة جداً في إعادة تنظيم القوات العسكرية ضمن هيكل وزارة البيشمركة.

وتابع: ربما لدى الولايات المتحدة الأميركية بعض الشكاوى بشأن بطء عملية إعادة التنظيم، لكن الأمر ليس بتلك الدرجة التي تتناقلها وسائل الإعلام.

في غضون ذلك، نفى نائب رئيس أركان البيشمركة وجود أي شروط أميركية على الوزارة بخصوص مساعداتها المقدّمة.

وأشار إلى أنهم لم يسمعوا بأي شروط مفروضة على وزارة البيشمركة، مؤكّداً أن الأمر المهم بالنسبة لواشنطن هو”تحفيز الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان لتسريع عملية توحيد قوات البيشمركة”.

وأعرب اللواء الركن عن تفاؤله وثقته بإنجاز أمورٍ جيدة بشأن إعادة تنظيم البيشمركة، وقال: نحن واثقون ومتفائلون بأنه في المستقبل القريب ستّدمج الوحدتان 70 و80″.

ولفت إلى أن قوات التحالف الدولي “تتابع عمل وزارة البيشمركة وتشهد على إنجاز عملٍ جيد خلال العامين الماضيين، وتجاوز مراحل متقدمة”.

وقال: على مدى السنوات العشر الماضية، أُلحق 14 لواءً بوزارة البيشمركة، وفي العامين الفائتين تمكّنا من إلحاق ستة إلى سبعة ألوية جديدة، إضافةً لقوَّتي الدعم بعد إعدادهم وتسليحهم.

وفيما يتعلّق بتشكيل الألوية المشتركة في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة الإقليم، أكّد حيدر أن تشكليها هو “اقتراح الولايات المتحدة، ثم عملت عليها الأطراف الكوردستانية والعراقية لمراحل نهائية”.

وأوضح نائب رئيس أركان وزارة البيشمركة أن هناك “بعض التأخير في تكليف الألوية، بسبب مشاكل إدارية في وزارة الدفاع العراقية”.

مجدداً التأكيد على أن الجانب الكوردستاني أعدَّ قائمة بأسماء اللواءين الأول والثاني في اللواء العشرين بوزارة البيشمركة، واستكملت وزارة المالية العراقية كافة الترتيبات المالية، وقد يتسلّمون الراتب الأول اعتباراً من نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وبحسب اللواء الركن، فإن اللواء العشرين المشترك يضمُّ البيشمركة القدامى والجدد، ومن المقرّر أن يتوجّهوا لملء الفراغات الأمنية التي حددتها لجنة من وزارة الدفاع العراقية بالتنسيق مع وزارة البيشمركة.