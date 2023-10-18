تسجيل 5462 حالة طلاق في العراق خلال أيلول

شهدت المحاكم العراقية، تسجيل 5462 حالة طلاق في البلاد خلال شهر أيلول الماضي.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء (18 تشرين الأول 2023) تسجيل 5462 حالة طلاق في البلاد و17631 عقد زواج، خلال شهر أيلول الماضي.

بموجب إحصائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، فإن حالات الطلاق في العراق خلال شهر أيلول الماضي، باستثناء اقليم كوردستان، توزعت بواقع 5462 حالة طلاق، 1508 حالة منها تفريق بحكم قضائي.

وتصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ حالات الطلاق، بواقع 698 حالة تصديق طلاق خارجي، و424 حالة تفريق بحكم قضائي.

أما حالات الزواج فقد شهد شهر أيلول الماضي تسجيل 17631 حالة زواج، بواقع 14215 عقد زواج، و3419 تصديق عقود زواج خارج المحاكم.

احصائية الزواج والطلاق في العراق لشهر ايلول 2023

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر في وقت سابق، إحصائية بحالات الزواج والطلاق في العراق لشهر آب الماضي، حيث تصدرت الرصافة حالات الطلاق بواقع 1184 حالة، بينما جاءت نينوى أولى بحالات الزواج بواقع 3220 حالة زواج.

وبموجب الإحصائية حينها، شهدت المحاكم تسجيل 14840 عقد زواج، و4577 تصديق عقود زواج واقعة خارج المحكمة.

كما شهد شهر آب تسجيل 4888 حالة تصديق طلاق خارجي، و2085 حالة تفريق بحكم قضائي.

وتصدرت الرصافة حالات الطلاق بواقع 1184 حالة، فيما جاءت ذي قار كأقل المحافظات من حيث حالات تسجيل طلاق بواقع 83 حالة.

كما تصدرت نينوى حالات الزواج بواقع 3220 حالة زواج، فيما جاءت المثنى كأقل المحافظات من حيث حالات الزواج بواقع 344 حالة زواج.

يذكر أن دراسة نشرت في آذار 2021 في المجلة الشهرية لمجلس القضاء الأعلى، أشارت فيها إلى أن السكن المشترك مع أهل الزوج يؤدي في أحيان كثيرة إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين بشكل سلبي، وهناك أيضاً اعتماد الزوج مادياً على أهله وصعوبة الحصول على فرص عمل، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في العراق، فضلاً عن الخيانة الزوجية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعدّ الزواج المبكر سبباً رئيسياً للطلاق، خلال العام 2020، سجّلت 1498 حالة طلاق لمراهقات لم يبلغن الـ15 عاماً من العمر بعد، وفي العام الذي تلاه (2021)، سجلت 2594 حالة.