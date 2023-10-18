تخصيص أراضي لـ 63 مشروع استثماري وصناعي في العاصمة أربيل

اعلن مكتب محافظ العاصمة أربيل، اليوم الأربعاء، عن تخصيص قطع أراضي لـ63 مشروع استثماري وصناعي.

وقال المكتب في بيان: “عقد محافظ أربيل اوميد خوشناو اليوم اجتماعاً مع لجنة تطوير ودعم المشاريع الصناعية، لأجل مواصلة تطوير المشاريع الاستثمارية والصناعية وزيادة فرص العمل والانتاج المحلي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في أربيل”.

وأضاف البيان “تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير واحياء المشاريع الصناعية في محافظة اربيل، حيث تم تقديم طلبات أصحاب المشاريع الذين حصلوا على تصاريح عمل وطلبوا تخصيص أراضي لبناء مصانعهم، وبعد تقييم المشاريع وأعمالها ومنتجاتها وأهدافها وأغراضها، تم تخصيص أراضي لـ 63 مشروعا للصناعات الثقيلة والمتوسطة بمساحات مختلفة من اصل 73 مشروعاً، حيث لم تتم الموافقة على مشروع واحد، وتم تأجيل 6 مشاريع أخرى لانها بحاجة الى المزيد من الدراسة، وتم تحويل 3 مشاريع استثمارية إلى المشاريع الصناعية بعد الموافقة على تخصيص الأراضي”.

يذكر أن لجنة تطوير ودعم المشاريع الصناعية برئاسة محافظ أربيل، تهدف الى تطوير المشاريع الصناعية وزيادة فرص العمل والإنتاج المحلي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في العاصمة أربيل، حيث تم تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لعدة مصانع صناعية ثقيلة ومتوسطة خلال السنوات الأخيرة، وفي المستقبل القريب سيكون بناء وتشغيل هذه المصانع مفيداً جداً لتطوير القطاع الاستثماري والصناعي بالإضافة الى زيادة توفير فرص العمل لشباب أربيل.