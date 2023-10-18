فصيل عراقي: أرسلنا 5 ألاف مقاتل الى حدود إسرائيل بانتظار ساعة الصفر

أعلنت ميليشيا عراقية مسلحة موالية لإيران ، تطلق على نفسها اسم “الوعد الصادق” ، اليوم الأربعاء، عن ارسال 5 ألاف من عناصرها الى الحدود الاسرائيلية ، قائلة ان 10 آلاف آخرين ينتظرون التوجيهات.

وأشار الأمين العام لميليشيا “الوعد الصادق” محمد التميمي ، الى أن مقاتليه ينتظرون ساعة الصفر لاقتحام الحدود مع إسرائيل من دون تحديد مواقعهم الحدودية .

وقال التميمي ” مستعدون للدخول في معركة غزة دون أي تردد وبانتظار ساعة الصفر”.

وكشف التميمي ، عن اسماء الميليشيات المسلحة التي أرسلت مقاتلين إلى الحدود الإسرائيلية قائلاً أنها : “حركة النجباء ، فيلق الوعد الصادق، كتائب سيد الشهداء، كتائب الإمام علي” وجميع هذه الفصائل معروفة بموالاتها لإيران والتي عادة ما توجه تهديدات الى اسرائيل من دون تنفيذها.

موضحاً ، أن “الفصائل هذه هي فقط من أرسلت 5 آلاف مقاتل متواجدين على حدود الكيان الصهيوني بانتظار الأوامر” وفق قوله ، منوهاً الى إن “قواتنا ليست فقط الخمسة آلاف بل هناك عشرة آلاف آخرين بانتظار الالتحاق بأخوتهم المجاهدين” وفق تعبيره.

هذا وكان الخبير الأمني سرمد البياتي، قد اشار أن الفصائل المسلحة العراقية سوف تشارك في قتال إسرائيل في حال اندلاع حرب مع حزب الله اللبناني في جنوب لبنان.

وأوضح البياتي لـ (باسنيوز)، أن «الطريق إلى جنوب لبنان مفتوح وسالك أمام الفصائل العراقية المسلحة، وهي قد أعلنت سابقاً عن عزمها المشاركة بتحرير فلسطين ومواجهة إسرائيل، وستكون هذه أنسب فرصة لها»، حسب قوله.