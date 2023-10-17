أكتوبر 17, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مسرور بارزاني يفتتح معمل إعادة تدوير الإسفلت القديم بأربيل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
4 مشاهدات

مسرور بارزاني يفتتح معمل إعادة تدوير الإسفلت القديم بأربيل   

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، معمل إعادة تدوير الإسفلت القديم في العاصمة أربيل.

ويُعد هذا المعمل، الأول من نوعه على مستوى العراق وإقليم كوردستان، أُنشئ وفق أحدث المعايير العالمية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها.

وأكد رئيس الحكومة في كلمة له، على أهمية هذا المشروع باعتباره أحد المشاريع المنفذة في إطار البرامج الحكومية الهادفة إلى حماية البيئة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

مشدداً في الوقت ذاته على التزام حكومة إقليم كوردستان بالحفاظ على البيئة، خصوصاً وأن الإسفلت القديم كان يلّوث المحيط البيئي.

وأوضح أنه ابتداءً من اليوم، سيجمع الإسفلت ويعالج بشكل منفصل عن البيئة، مما يسهم في تقليل التلوث البيئي، وذلك من خلال مصانع الإسفلت العامة والخاصة بما يضمن إعادة استخدام وتدوير الإسفلت دون أن يؤثر أو ينعكس سلباً على المحيط البيئي.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المشروع “ليس سوى البداية نحو بناء معامل مماثلة في جميع محافظات إقليم كوردستان”.

داعياً القطاع الخاص إلى اتخاذ خطوات مماثلة للاستفادة القصوى من المخلفات، مبيناً أن حكومة الإقليم لديها برنامج شامل للحفاظ على البيئة وتحسينها بكل الوسائل الممكنة.

facebookShare on Facebook
Post Views: 7

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi