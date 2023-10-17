سد خنس ثاني اكبر السدود في دهوك بقدرة تخزينية تصل الى 7 ملايين متر مكعب

يعد سد خنس واحدا من السدود الجديدة في كوردستان، وقد قامت ببنائه حكومة كوردستان في قضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك، حيث يعد هذا السد ثاني أكبر السدود في المحافظة، بطاقة تخزينية تصل الى 7 ملايين متر مكعب، وبلغت تكلفة انشائه أكثر من 9 مليارات دينار.

وقال قائممقام قضاء شيخان سردار يحيى لدائرة الإعلام والمعلومات “إن سد خنس يعد أكبر مشروع استراتيجي في قضاء الشيخان وناحيتي اتروش وقسروك، وسيستفيد منه ٲهالي قضاء الشيخان وعدد من القری التابعة له، فضلا عن ذلك، فانه سيساهم في زيادة معدلات المياه الجوفية في المنطقة”.

وأضاف سردار يحيى “الى جانب تطوير الواقع الزراعي وزيادة المياه الجوفية، فإن للمشروع أثر إيجابي بإنعاش السياحة في المنطقة”.

من جانبه، قال كامران محمد، وهو أحد سكان المنطقة، لدائرة الإعلام والمعلومات “إن سد خنس يعد مصدر سعادة لأهالي قضاء الشيخان ومحيطه، لما له من أهمية كبيرة بالنسبة الى تنمية السياحة، من خلال توافد اعداد كبيرة من السياح الى المنطقة من محافظتي ٲربيل ونينوى”.

وتجدر الاشارة الى ان حكومة كوردستان اولت اهتماما كبيرا ببناء مشاريع السدود وانشاء البحيرات، من اجل حماية الموارد المائية وتطوير وتنمية قطاعي الزراعة والسياحة في كوردستان.