لري الأشجار والمساحات الخضراء.. تنفيذ جملة مشاريع لتدوير مياه الصرف الصحي في إقليم كوردستان

أعلن مدير المياه والمجاري في وزارة البلديات والسياحة بحكومة إقليم كوردستان، أري احمد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عدد من مشاريع تدوير مياه الصرف الصحي في العاصمة أربيل وبقية المحافظات والإدارات بإقليم كوردستان.

وقال أحمد لـ(باسنيوز): “بدعم من منظمة اليونيسيف تم تنفيذ مشروع تدوير مياه الصرف الصحي لري الأشجار والمساحات الخضراء في شارع 120 متري الحولي بالعاصمة أربيل، وبقدرة تصفية 300 متر مكعب من المياه يوميا”.

وأضاف “تم تصميم مشروع آخر من قبل نفس المنظمة لتنفيذه قريباً في حديقة سامي عبد الرحمن، والتي لديه القدرة على تصفية 800 متر مكعب من المياه يوميا”.

مردفاً انه “بالإضافة إلى ذلك، تم التخطيط لـ 11 مشروع تدوير مياه الصرف الصحي لمراكز وإدارات المحافظات الأخرى، وبعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة وتوفير الميزانية سيتم تنفيذها لري الأشجار والمساحات الخضراء فقط ولن تستخدم للشرب أو التنظيف”.