الكتل الكوردستانية تطالب السوداني بعدم “عسكرة المدن”.. وثيقة

طالبت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، بإيقاف تحركات عسكرية داخل احدى المناطق السكنية في محافظة كركوك.

وجاء في وثيقة موقعة من رؤساء الكتل الكوردستانية، وموجهة إلى نائب رئيس مجلس النواب ومعنونة “عدم عسكرة المدن”، “نطالب بمفاتحة رئيس مجلس الوزراء بإيقاف التحركات العسكرية الى داخل الاقضية والنواحي من قبل قطاعات وزارة الدفاع واخرها التي حصلت في منطقة طوبزاوة في محافظة كركوك”.

وأضافوا، أنه “في الوقت الذي تتواصل فيه جهود مختلف الأطراف الحريصة على حاضر ومستقبل كركوك في تكريس مبدأ التعايش الاخوي المشترك بين مختلف مكوناتها وقومياتها وتعزيز اللحمة بين ابنائها، الا اننا نرى بين الحين والآخر محاولات لوزارة الدفاع لإعادة تأهيل الثكنة العسكرية في المنطقة، والتي تمثل رمزا شاخصا لحملات الأنفال سيئة الصيت والجرائم التي اقترفها النظام البعثي البائد ضد شعب كوردستان والتي تضم لغاية الان العديد من آثار تلك الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية فضلا عن كون المنطقة منطقة سكنية يقطنها اهالي القرية”.وطالب الموقعون، جميع الجهات ذات الصلة بإيقاف هذه المحاولات التي باتت تهدد السلم المجتمعي وتثير استياء وامتعاض ابناء هذه القريه التي عانت الى طوال العقود العجاف بحكم النظام البائد”، داعين الجهات التي تقف خلف هذه المحاولات للكف عن إثارة مشاعر أبناء المنطقة انصافا لهم ولذويهم الذين راحوا ضحية جرائم نظام البائد، وفق تعبيرهم.