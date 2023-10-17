مجلس الوزراء يستثني محافظ نينوى من قانون المساءلة والعدالة

استثنى مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الاول 2023)، محافظ نينوى نجم الجبوري من قانون المساءلة والعدالة للمشاركة في الانتخابات.

وقال مصدر مطلع لـ “بغداد اليوم”، إن “مجلس الوزراء استثنى محافظ نينوى نجم الجبوري من قانون المساءلة والعدالة للمشاركة في الانتخابات”.

ومن جهته، قال النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، إن “مجلس الوزراء ينصف ابطال التحرير ويستثني نجم الحبوري وحمد النامس من اجراءات المساءلة والعدالة”.

وفي وقت سابق، قضت محكمة التمييز الاتحادية، بشمول محافظ نينوى نجم الجبوري بقانون المساءلة والعدالة وعدم جواز ترشحه لانتخابات مجالس المحافظات، هو أو من يمثلونه.

وذكرت المحكمة في قرار الحكم الذي اطلعت عليه “بغداد اليوم”، أنها ردت اعتراض الجبوري على شموله بقانون المساءلة والعدالة الذي سبق أن أكدته هيئة المساءلة والعدالة عند مخاطبتها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأوضحت المحكمة، أن الجبوري ووفقاً “للائحته التمييزية التي بيّن فيها أنه عمل في الاستخبارات العسكرية المنحلة وبدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل”.

وبناء على ذلك قررت المحكمة تصديق قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ورد اعتراض المعترض.