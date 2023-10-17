ارتفاع إجمالي صادرات العراق بنسبة 48.8% لسنة 2022

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي صادرات البلاد بنسبة 48.8% لسنة 2022.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير، إن “إجمالي بلغ الصادرات للنفط الخام والمنتجات النفطية والمواد السلعية 180.9 تريليون دينار لسنة 2022 بما يعادل 124.8 مليار دولار أمريكي بنسبة ارتفاع مقدارها 48.8% عن سنة 2021 حيث بلغ 121.6 تريليون دينار ما يعادل 83.8 مليار دولار أمريكي”.

وأضاف أن “قيمة صادرات النفط الخام بلغت 167.6 تريليون دينار لسنة 2022 بما يعادل 115.6 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 52.8%عن سنة 2021 حيث بلغت 109.7 تريليونات دينار بما يعادل 75.7 مليار دولار”.

وأشار الجهاز، إلى أن “قيمة صادرات المنتجات النفطية بلغت 7.3 تريليون دينار لسنة 2022 بما يعادل 5.0 مليارات دولار مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 25.0% عن سنة 2021 حيث بلغت قيمة صادرات المنتجات النفطية 5.8 تريليونات دينار بما يعادل 4.0 مليارات دولار”.

وأوضحت أن، “قيمة الصادرات السلعية بلغت 6.1 تريليون دينار لسنة 2022 بما يعادل 4.2 مليار دولار مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 0.3% عن سنة 2021 حيث بلغت 6.1 تريليون دينار او ما يعادل 4.2 مليار دولار”.