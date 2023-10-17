محافظ أربيل: ننتظر تعليمات حكومة كوردستان حول قرار المحكمة الاتحادية بحل مجالس المحافظات

أكد محافظ أربيل انه منذ الخميس الماضي، أرسلت المحكمة الاتحادية كتاباً رسمياً لحكومة كوردستان بخصوص مجالس محافظات كوردستان، ونحن بانتظار تعليمات الحكومة بشأن هذا الموضوع.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي خلال افتتاح مشروع شارع رشكين اليوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2023 حول قرار المحكمة الاتحادية بشأن حل مجالس المحافظات في كوردستان “حتى يوم الخميس الماضي لم حكومة كوردستان بالقرار الا من خلال وسائل الاعلام، لكن اعتقد منذ يوم الخميس الماضي وصل كتاب رسمي من المحكمة الاتحادية لحكومة كوردستان بشأن هذا الموضوع”.

وأضاف خوشناو “نحن كمحافظات ومجالس المحافظات ننتظر تعليمات حكومة كوردستان حول كيفية التعامل مع قرار المحكمة الاتحادية”.

وقال رئيس مجلس محافظة أربيل علي رشيد اليوم لكوردستان24 “ننتظر تعليمات حكومة كوردستان حول قرار المحكمة الاتحادية بحل مجالس المحافظات في كوردستان”.

و رداً على سؤال عما اذا كان محافظوا اربيل ودهوك والسليمانية سيواصلون عملهم أم يشملهم القرار أيضاً، قال علي رشيد “محافظي أربيل ودهوك والسليمانية تم ترشيحهم من قبل الحكومة، ولم تمنحهم مجالس المحافظات سوى الثقة”.

وأضاف رشيد “ان وزارة الداخلية ومجلس الوزراء ورئاسة إقليم كوردستان وافقوا على تعيين المحافظين، وأصدروا أمراً إقليمياً، وبالتالي لا ينطبق عليهم قرار المحكمة الاتحادية وسيواصلون عملهم”.

وفي وقت سابق قال كنعان خيلاني رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة أربيل لكوردستان24 “مجلس محافظة أربيل يواصل عمله، وننتظر تعليمات رئيس الحكومة مسرور بارزاني حول كيفية التعامل مع قرار المحكمة الاتحادية”.

وأضاف خيلاني “في الدستور العراقي هناك نوعان من المحافظات، أحدهما المحافظات الغير مرتبطة بإقليم، والاخر هي المحافظات المرتبطة بإقليم، مثل محافظات كوردستان، والتي تم تسليم أجراءات إدارتها الى حكومة كوردستان”.

وأشار خيلاني الى ان “قرار المحكمة الاتحادية بشأن مجالس محافظات كوردستان هو قرار سياسي، ويمكن لبرلمان كوردستان تعديل جميع القوانين”.

وأوضح كنعان خيلاني “بموجب المادة 38 من القانون رقم 3 لسنة 2009 في برلمان كوردستان، فان لرئيس حكومة كوردستان صلاحية تحديد موعد لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في كوردستان”.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العراقية في 24 سبتمبر 2023 قراراً بإنهاء عمل مجالس محافظات كوردستان، والذي يزعم فيه ان مدة مجالس المحافظات قد انتهت.