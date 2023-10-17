خامنئي: يجب أن نرد على ما يحدث في غزة

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الثلاثاء، إن بلاده “يجب أن ترد على ما يحدث في غزة”.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن خامنئي قوله: “لن يتمكن أحد من إيقاف المسلمين حول العالم وقوى المقاومة إذا استمرت جرائم إسرائيل في غزة”.

وأضاف: “يجب أن نرد، يجب أن نرد على ما يحدث في غزة”، داعيا إلى وقف القصف فورا، ومشددا على أنه “يتعين محاكمة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم”.

وكانت وكالة أنباء “فارس” شبه الرسمية ذكرت، أمس الأحد، أن إيران حذرت إسرائيل من التصعيد إذا لم توقف الاعتداءات على الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: “إذا لم تتوقف الاعتداءات فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد”.

في المقابل، تعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الأحد، “بتدمير حماس”، بينما يستعد جيشها لاجتياح قطاع غزة.