متحدث حكومة إقليم كوردستان: رئيس الحكومة أوصى بالتعامل مع بغداد بمنتهى الشفافية

وعدم ترك أي سؤال دون إجابة

اكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء مسرور بارزاني قد أوصى الوفد الحكومي الذي سيزور بغداد بعدم ترك أي سؤال دون إجابة والتعاون بشفافية تامة.

وقال هوراماني: ” إن زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد واجتماعهم مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي اختيارية وتدل على جدية حكومة إقليم كوردستان في حل جميع المسائل المالية العالقة بين أربيل وبغداد”

وأضاف أن “رئيس الوزراء مسرور بارزاني أوصى الفريق الحكومي بعدم ترك أي سؤال دون إجابة والتعاون بشفافية تامة”.

وأوضح أن “حكومة إقليم كوردستان تبحث عن حل جذري لحماية حقوق مواطني كوردستان في إطار الدستور العراقي الاتحادي”.

هذا ومن المقرر ان يتوجه وفد من حكومة إقليم كوردستان الى بغداد ، غداً الثلاثاء ، للاجتماع مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي ، وفق ما افاد متحدث وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان هونر جمال لـ (باسنيوز).

وأضاف ، ان الوفد يضم الوف وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، و رئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح، سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، و رئيس مكتب التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان عبدالحكيم خسرو ، وعدداً من المستشارين . وسيبحث الوفد في بغداد جملة مسائل متعلقة بالموازنة وحصة إقليم كوردستان ورواتب موظفي القطاع العام في الإقليم.

موضحاً ، انه بالاضافة للقاءهم بالمالية النيابية ، قد يعقدون اجتماعات اخرى ايضاً مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية.