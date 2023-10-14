أكتوبر 14, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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النزاهة: صدور(34) أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين خلال شهر أيلول

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فى :أخبار عــامة
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النزاهة: صدور(34) أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين خلال شهر أيلول

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة خلال شهر أيلول الماضي بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ الجهات القضائيَّة أصدرت (34) أمر قبضٍ واستقدامٍ في قضايا تمَّ التحقيق فيها من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وأحالتها إلى القضاء، مُشيرةً الى أنَّ الأوامر التي صدرت بحقّ (32) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1 /9– 30 /9) ، توزَّعت بين (30) أمر استقدام، و(4) أوامر قبضٍ.

الدائرة أوضحت أنَّ الأوامر شملت عضواً سابقاً في مجلس النواب، و(3) وزراء سابقين، إضافة إلى محافظٍ حاليٍّ ومحافظين سابقين، فضلاً عن ( 11 ) مديراً عاماً حالياً، و(11) مديراً عاماً سابقاً، و(2) أسبقين، وعضو مجلس محافظة سابق.

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