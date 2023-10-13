تشييع جثامين 32 من ضحايا فاجعة الحمدانية

شيعت في قضاء الحمدانية، اليوم الجمعة، جثامين 32 من ضحايا فاجعة القاعة الملكية في مقبرة القيامة شرق الموصل.

وقال المتحدث باسم صحة نينوى بشار الجادر في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إنه «تم تشيع 32 جثة كانت مجهولة الهوية وجرى التعرف عليها بعد إجراء الفحوصات المختبرية، عن طريق البصمة الوراثية».

وأوضح الجادر أن «الجثث الـ 32 هي آخر الجثث المجهولة الهوية التي لم يتم التعرف عليها في حينها والتي سبق لصحة نينوى أن أعلنت أن هناك 41 جثة متفحمة لم يتم التعرف عليها، اتضح فيما بعد أن هناك أشلاء تسعة جثث تعود لأصل 32 جثة».