واشنطن بوست: ما أسقطته إسرائيل على غزة يفوق قنابل التحالف الدولي بالعراق وسوريا

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن المستشار العسكري في منظمة باكس من أجل السلام الهولندية مارك جارلاسكو أن ما أسقطته الولايات المتحدة من قنابل على أفغانستان خلال عام، أسقطته “إسرائيل” على قطاع غزة خلال 6 أيام فقط، في منطقة أصغر بكثير وأكثر كثافة سكانية.

وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنه أسقط حوالي 6000 قنبلة على قطاع غزة منذ هجوم السبت، وهو ما يعادل تقريباً عدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عام واحد.

وقال جارلاسكو، وهو أيضاً محقق سابق في جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، للصحيفة نقلاً عن سجلات القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، إن أكبر عدد من القنابل التي تم إسقاطها خلال عام في الحرب في أفغانستان كان يزيد قليلاً عن 7423.

ووفقاً للأمم المتحدة، خلال الحرب بأكملها في ليبيا، أفاد الناتو بإسقاط أكثر من 7600 قنبلة وصاروخ من الطائرات، حسبما ذكرت الصحيفة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، 13 أكتوبر/تشرين الأول أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ارتفع إلى 1537 شهيداً. وأشار البيان إلى أن القتلى بينهم 500 طفل و276 امرأة، فيما أصيب 6612 شخصاً.

وفي وقت سابق الخميس، قال سلاح الجو الإسرائيلي على موقع إكس إن “عشرات الطائرات المقاتلة والمروحيات هاجمت سلسلة من الأهداف لمنظمة حماس الإرهابية في جميع أنحاء قطاع غزة وأسقطت حوالي 6000 قنبلة”.

إلى ذلك، فوجئ تشارلز ليستر، مدير برنامج التطرف ومكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط، بهذا الرقم. وقال على منصة إكس: “واو.. 6000 قنبلة في 6 أيام، في 365 كيلومتراً مربعاً في غزة”.

وأضاف ليستر: “للمقارنة، أسقط التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش ما معدله 2500 قنبلة شهرياً، على مساحة 46000 كيلومتر مربع في سوريا والعراق”.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، رداً على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.