مسرور بارزاني يؤكد لوفد أمريكي ضرورة استئناف تصدير نفط الإقليم ومكافحة التغير المناخي

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، على ضرورة استئناف تصدير نفط الإقليم بأسرع وقت، فيما شدد على تكثيف الجهود لمكافحة التأثيرات السلبية للتغيّر المناخي.

وذكر إعلام رئاسة حكومة الإقليم في بيان، أن بارزاني استقبل اليوم وفداً أمريكياً برئاسة نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي فكتوريا تايلور، وجرى خلال الاجتماع، بحث آخر تطورات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، مع التأكيد على أهمية الحل الجذري للقضايا الخلافية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، لا سيّما بعد زيارة رئيس الحكومة وما تمخض عنها من فرص إيجابية ينبغي اغتنامها لإيجاد الحلول.

واتفق الجانبان على وجوب أن يحصل موظفي الإقليم على رواتبهم مثل سائر أقرانهم العراقيين، عبر حكومة إقليم كوردستان بشكل طبيعي وسلس.

كما شهد الاجتماع تأكيداً على أهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان في أسرع وقت.

وجدد رئيس الحكومة التشديد على ضرورة احترام النظام الاتحادي في العراق والكيان الدستوري لإقليم كوردستان، وحماية حقوق جميع المكونات العراقية.

كذلك تناول الاجتماع الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، وبالأخص فيما يتعلق برقمنة الخدمات العامة المقدمة، وتفعيل النظام المصرفي، بالإضافة إلى تكثيف الجهود وتنفيذ أعمال ومشاريع مشتركة لمكافحة التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيّر المناخي.