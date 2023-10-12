بعد تشييد 13 سدا آخر في إقليم كوردستان.. ارتفاع مخزون الثروة المائية بمقدار 269 مليون م³

بعد تشييد 13 سدا آخر في إقليم كوردستان.. ارتفاع مخزون الثروة المائية بمقدار 269 مليون م ³

سعت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان منذ بداية تشكيلها في عام 2019 الى زيادة كميات المياه المخزنة في جميع مناطق الإقليم وتوفير الامن المائي ، ولهذا الغرض أولت اهتماما كبيرا ببناء السدود والبحيرات، فبالإضافة إلى تشييد 17 سدا، هناك أكثر من 553 مليار دينار مخصصة لبناء سدود وبحيرات أخرى جديدة.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للسدود في إقليم كوردستان عبدالرحمن خاني: إن “هناك 21 سدا في إقليم كوردستان، يستخدم 2 منها، وهما سدّا دوكان ودربنديخان لتوليد الطاقة الكهربائية”، مضيفا، “أن هناك خططا لتركيب محطات كهرومائية على سدي باوەنور ومەنداوە، مشيرا إلى “أن المحطات الكهرومائية مخصصة لجميع السدود الكبرى”.

يشار إلى أنه تم بناء 18 سدا بطاقة تخزينية تصل الى 80.756 مليون متر مكعب من المياه، 5 منها في محافظة أربيل، وهي سدود (جەلي، ديگەلة، حەماموك، كودەلە وچەمرگة)، و4 أخرى في السليمانية، وهي سدود (شيوەسور، وهەشەزين، وچەمي سمور، وديوانة)، وسدين في محافظة دهوك، وهما (بيدوهی، وخەنەس)، إلى جانب 7 سدود اخرى ضمن حدود إدارة گرميان المستقلة، وهي سدود ( باوەشاسوار، حسن كەنوش، هەراوة، قادر كەرەم، وتورەجار).

وبلغت تكلفة انشاء 14 سدا منها، حوالي 108 مليارات و68 مليونا و286 ألفا و798 دينارا، فيما بلغت تكلفة السدود الأربعة الأخرى 21 مليونا و134 ألفا و694 دولارا.

ومن بين السدود الـ 18 التي تم اكمال بنائها، هناك 4 منها كانت ضمن المشاريع التي وضعتها ونفذتها الحكومة التاسعة، وهي سدود چەمرگە في أربيل، وديوانە في السليمانية، وخەنەس في دهوك، وتورەجار في حدود گەرميان، وبلغت تکلفة انشاء تلك السدود 45 مليار و55 مليونا و779 ألفا و650 دينارا وبطاقة تخزينية تصل إلى 29.1 مليون متر مكعب من المياه.

وقد باشرت الحكومةالكابينة التاسعة لحكومة الإقليم، إضافة إلى تخصيص الأموال المطلوبة لإنجاز السدود غير المكتملة، ببناء سدود أخرى في أجزاء مختلفة من الإقليم، حيث أن هناك 13 سدا، معظمها وصلت الى مراحلها النهائية، بطاقة تخزينية تناهز 269 مليون متر مكعب من المياه في الإقليم.

ويشير المدير العام للسدود في إقليم كوردستان ، قائلا “نحاول الانتهاء من بناء 14 سدا هذا العام حتى نتمكن من خزن المزيد من المياه”.

و 4 من تلك السدود في محافظة أربيل، و 3 في السليمانية، و2 في دهوك، و2 في حدود ادارة گرميان، و 3 في المناطق الكوردية خارج حدود إدارة الإقليم، وخصص لها مبلغ اجمالي قدره 553 مليارا و924 مليونا و726 ألفا و917 دينارا.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الاقليم أنفقت 21 مليارا و743 مليونا و669 ألفا و96 دينارا على التصميم ورسم الخرائط لـ 41 سدا، و645 ألفا و139 دولارا على إنشاء وتصميم 6 سدود اخرى، ليستفيد جميع سكان إقليم كوردستان من المياه التي تعد ثروة ورصيدا استراتيجيا مهما.

وكانت مياه السدود والبحيرات في السابق تستخدم لأغراض ري المحاصيل الزراعية وتوفير مياه الشرب فقط ، ولكن مع تزايد الحاجات البشرية ، باتت تستخدم لأغراض أخرى كثيرة، خاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعة والسياحة، وكما اوضح المدير العام للسدود فأن “جزءا آخرا من السدود الصغيرة يخصص لأغراض الري وتوفير المياه العذبة.