نيجيرفان بارزاني: تثبيت النظام الفيدرالي هو الحل الأساس لمشاكل العراق

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان الحلّ الأساس لجميع مشاكل العراق يكمن في تثبيت وتنفيذ النظام الفيدرالي في البلد.

جاء ذلك خلال لقاء نيجيرفان بارزاني مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي فكتوريا تايلور، في أربيل.

وحسب بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، استقبل رئيس اقليم كوردستان، ظهر اليوم، وفداً ممثل لوزارة الخارجية الأميركية برئاسة فكتوريا تايلور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي.

وفي مقر الرئاسة بأربيل، بحث الجانبان اخر التطورات الأمنية والسياسية في العراق واقليم كوردستان والمنطقة، وناقشا آليات حل المشاكل بين أربيل وبغداد.

أكد نيجيرفان بارزاني في هذا السياق على ان الحل الأساس لمشاكل العراق بشكل عام وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي يكمن في تثبيت وتنفيذ النظام الفيدرالي، واتفق الوفد الأميركي مع رئيس اقليم كوردستان في الرأي بشأن الموضوع.

من جانبه، أكد الوفد الأميركي دعمه للعراق ولإقليم كوردستان في جميع الجوانب وخاصة فيما يتعلق بحل المشاكل السياسية والاقتصادية بين الطرفين، كذلك تشجيع الاستثمار الأميركي في العراق واقليم كوردستان.

تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق واقليم كوردستان، الى جانب ملفات اخرى ذات اهتمام مشترك جسدت جانباً آخر من الاجتماع، حسب البيان الصادر عن رئاسة اقليم كوردستان.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد أكد أمس الثلاثاء، خلال مشاركته في ملتقى “ميري” السنوي بأربيل، بحضور عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية في العراق، ان حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد هو في العراق وليس في منطقة أخرى، وأن إقليم كوردستان اعتمد الشفافية في عرض القضايا العالقة والتعامل مع الحكومة الاتحادية العراقية.