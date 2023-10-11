الخارجية الأمريكية: ليس هناك داعم لإقليم كوردستان أكثر من الولايات المتحدة

عدت نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا تايلور، يوم الأربعاء، أنه لا يوجد داعم لإقليم كوردستان أكثر من الولايات المتحدة، داعية إلى ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

جاء ذلك خلال استضافتها خلال ملتقى ميري تحت عنوان (السياسة الأميركية في العراق والمنطقة).

وقالت تايلور، “نحن سنبقى داعمين لإقليم كوردستان في إطار العراقي الفدرالي، ونحن نعتقد ان هذا الدعم لا يصب في مصلحة إقليم كوردستان وحسب، بل في مصلحة الحكومة العراقية ايضا بصورة عامة”.

وأضافت أن “التحدي الكبير يتمثل بالعلاقة ما بين بغداد واربيل، ومن المهم أن يستمر الحوار بين الجانبين لحل القضايا العالقة”، مؤكدة أن “موضوع الميزانية أمر مهم، وكذلك موضوع النفط والغاز والتوصل الى اتفاق بما يتعلق بعوائد النفط”.

وتابعت تايلور، إن الإنقسام الموجود في إقليم كوردستان يؤدي إلى تقويض المحادثات مع بغداد،معربة عن أملها بأن تكون هناك محادثات مؤثرة مع الحكومة الاتحادية.