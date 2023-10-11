بافل طالباني: نسعى للحفاظ على كيان إقليم كوردستان وآخر ما نفكر به هو نظام الإدارتين

أكد رئيس الحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يوم الأربعاء، سعي حزبه للحفاظ على كيان إقليم كوردستان الدستوري ضمن العراق الفدرالي، وقال إن “آخر ما نفكر به نظام الإدارتين” في الإقليم.

جاء ذلك خلال استضافته في ملتقى “ميري” بعنوان “النظام السياسي وبناء الدولة في العراق”.

وقال طالباني خلال الاستضافة، “نحن نستطيع أن نضيف فقرة بالموازنة، وأن تأخذ محافظة السليمانية الرواتب بشكل مباشر من بغداد إذا لم يقم أي طرف بإنجاز واجباته وتم الغدر بالسليمانية، ولكنّ هذا ليس هدفنا، ونحن نسعى الى الحفاظ على كيان إقليم كوردستان”.

وأضاف “إن همّي لا يقتصر على السليمانية فقط، بل على المناطق الأخرى من الإقليم”.

واستطرد طالباني القول، “نحن نريد إنشاء برنامج للتعامل ما “دانة غاز” لتأمين الكهرباء والغاز على مدار 24 ساعة في السليمانية وجميع مناطق ومدن اقليم كوردستان”، مردفا “نحن لم نستطيع فعل ذلك وابسط شيء تأمين الكهرباء”.

وأكد “نحن لا نريد أن تتعامل بغداد مع السليمانية كمحافظة بمعزل عن اقليم كوردستان، وإذا ما كان بالخفاء هناك إدارتان يجب أن تعملا على تأمين المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم”.

وتابع بالقول، إن آخر شيء يودُّ الإتحاد الوطني الكوردستاني رؤيته نظام الإدارتين في إقليم كوردستان، ويجب ان تكون الإدارة واحدة موحدة تنظر الى كل اجزاء الإقليم بعين واحدة، واذا ما ابتعدت الحكومة عن التحزب فانها ستكون ناجحة أكثر”.