المفوضية تحدد آلية اجراء العد والفرز في انتخابات برلمان اقليم كوردستان

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، آلية اجراء العد والفرز في انتخابات برلمان اقليم كوردستان، المقررة في الخامس والعشرين من شهر شباط المقبل.

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الاربعاء (11 تشرين الاول 2023) انه “وضماناً لنزاهة العملية الانتخابية في انتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق في 25 شباط 2024، قرر مجلس المفوضين اجراء العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع، وفي ذات محطات الاقتراع، بعد انتهاء مرحلة العد والفرز الالكتروني وطباعة تقرير النتائج، لغرض المطابقة بين نتائج العد والفرز الالكتروني واليدوي”.

واضافت جمانة الغلاي: “اذا كانت المطابقة بين نتائج العد والفرز الالكتروني واليدوي مطابقة يتم اعتماد نتائج العد والفرز الالكتروني”.

ونوهت الى انه “في حال عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من 5% من الاوراق الصحيحة داخل الصندوق، يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي في المحطة”.

المتحدث باسم المفوضية، أشارت الى انه “في حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة 5% فأكثر من مجموع الاوراق الصحيحة داخل الصندوق، يتم نقل المحطة الى مركز التدقيق المركزي في المحافظة، لغرض تدقيق المحطة واعادة العد والفرز اليدوي، وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة”.

“أما في حال عدم ارسال النتائج من قبل جهاز العد والفرز الالكتروني عبر الوسط الناقل الى مركز تبويب النتائج في المكتب الوطني بعد مرور 6 ساعات من انتهاء وقت الاقتراع، يتم نقل تلك الصناديق الى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لتدقيق المحطة واعادة عملية العد والفرز اليدوي، وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع”، وفقاً لجمانة الغلاي.