نائبة في الكنيست تدعو الجيش الإسرائيلي لاستخدام النووي في غزة

دعت عضوة في الكنيست الجيش الإسرائيلي إلى “استخدام السلاح النووي” في غزة، ردا على هجمات حماس المباغتة التي بدأت صباح السبت الماضي على إسرائيل.

ونشرت تالي غوتليف، وهي محامية ونائبة في الكنيست عن حزب الليكود، عدة منشورات على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، تدعو إلى “الانتقام العنيف” في أعقاب هجوم حماس.

وكتبت غوتليف: “صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي، قبل التفكير في إدخال القوات، سلاح يوم القيامة! هذا رأيي”، في إشارة إلى الأسلحة النووية.

وأضافت في منشور آخر: “أحثكم على القيام بكل شيء واستخدام أسلحة يوم القيامة بلا خوف ضد أعدائنا”، مضيفة أن إسرائيل “يجب أن تستخدم كل ما في ترسانتها”.

واضافت: “وحده انفجار يهز الشرق الأوسط سيعيد لهذا البلد كرامته وقوته وأمنه!”.

وقالت: “حان الوقت ليوم القيامة. إطلاق صواريخ قوية بلا حدود. لا تترك حيا بالأرض. سحق غزة وتسويتها بالأرض. بلا رحمة! بلا رحمة!”.

وكانت غوتليف منتقدة صريحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة.

وفي الشهر الماضي، اتهمت الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك (وكالة الأمن الإسرائيلية) بالعمل لصالح السجناء لفلسطينيين، بحسب صحيفة “جيروسالم بوست”.