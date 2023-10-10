نيجيرفان بارزاني والحكيم يؤكدان على العمل المشترك لحماية استقرار البلاد

تبادل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، وجهات النظر في لقاء بمدينة أربيل مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم حول الوضع السياسي والعلاقات مع بغداد ومفاوضات حل المشاكل بينهما.

ذكر ذلك بيان صدر عن رئاسة الاقليم، مبينا أن الجانبين اعتبرا استمرار الحوار بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لحل المشاكل على أساس الدستور والاتفاقات السياسية مهمة وضرورية، كما اكدا على اهمية العمل المشترك بين الجهات السياسية لحماية الاستقرار في البلاد.