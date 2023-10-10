وزير داخلية إقليم كوردستان: نأوي نحو مليون نازح ولاجئ ومن يقرر البقاء نتقاسم معه رغيف الخبز

منتقداً تعامل مسؤولي الهجرة والمهجرين الاتحادية مع ملف النازحين واللاجئين بالإقليم

أعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر احمد، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح غرفة عمليات للتعامل مع الأزمات والكوارث، مشيراً الى “ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني متواجد دائماً على الخط في حال وقوع أي حادث”.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة أربيل: ان “افتتاح غرفة عمليات للتعامل مع الأزمات والكوارث هو أفضل اجراء يمكن اتخاذه للتعامل مع أي أزمة أو كارثة، وتجعل المواطنين ايضاً يتعاملون بشكل أفضل مع أي أزمة أو حادث نتعرض له”.

وبشأن العودة القسرية للنازحين العراقيين المتواجدين على أرض الإقليم إلى ديارهم قال وزير داخلية كوردستان: ” عندما كنّا نواجه ازمة مالية كبيرة والمتمثلة بقطع حصة الإقليم من الموازنة المالية للعراق وقطع رواتب الموظفين في ذلك الوقت الذي كنّا نخوض فيه حربا ضد تنظيم داعش استقبلنا أكثر من مليوني نازح ولاجئ من داخل وخارج العراق”، مضيفاً أن “هؤلاء النازحين واللاجئين لم يأتوا الى الاقليم بقرار حتى يعودوا بقرار ، بل كان لجؤهم نتيجة أوضاع امنية، وعدم وجود الطمأنينة والأمان، لذلك نزح الكثير من الناس من محافظات العراق وقدموا الى كوردستان”.

مستدركاً ، ان ” قرار حكومة الاقليم وشعب كوردستان هو المضي في إغاثة المنكوبين”، مبينا أن “جزءاً كبيراً من اولئك النازحين عادوا الى ديارهم، لكن لغاية الآن هناك حوالي مليون نازح ولاجئ في اقليم كوردستان”.

وانتقد الوزير ريبر احمد تعامل مسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية والحكومة العراقية مع ملف النازحين واللاجئين بإقليم كوردستان ووصفها بـ “الغير مسؤولة” ، مشدداً على ضرورة عدم تسييس ملف النازحين واللاجئين والنأي به عن الدعاية الانتخابية ، وقال ” هناك مواطنين عراقيين يفضّلون العيش داخل مخيمات النزوح في اقليم كوردستان على العودة الى ديارهم ، وإذا قرر نازح البقاء فسنضعه في اعيننا وعلى رأسنا. مردفاً “إن كان لدينا رغيف خبز سنتقاسمه مع النازحين الذين سيقررون البقاء في كوردستان”.

مشيرا الى انه “إذا كانت هناك خطة لعودة النازحين من الاقليم الى مدنهم ومناطقهم الاصلية، فإننا سنكون داعمين لها، وقد شكلنا لجان خاصة بذلك لتقديم التسهيلات في هذا المجال”.

كما لفت وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر احمد الى انه لحد الان لم يتم تنفيذ ولا فقرة في اتفاق تطبيع الأوضاع في شنگال (سنجار).

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