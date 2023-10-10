وزارة الثروات الطبيعية: غاز إقليم كوردستان يشكل 50% من إنتاج العراق

أكد نائب وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أحمد المفتى، أن غاز إقليم كوردستان يشكل 50% من إنتاج العراق وسيرتفع إلى 60% خلال الفترة المقابلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من فعاليات ملتقى الشرق الأوسط “ميري” بأربيل التي عقدت تحت عنوان حول “أولويات الطاقة في العراق: النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة”.

وانطلقت فعاليات ملتقى ميري، الثلاثاء (10 تشرين الأول 2023)، بعنوان “معالجة أولويات العراق العاجلة” انطلقت صبح الثلاثاء في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

أحمد المفتي بيّن أن “إقليم كوردستان يعتمد في إنتاج الكهرباء على المياه بنسبة 2% فيما يعتمد على الغاز بنسبة 85%”.

وتحدث عن قدرة إقليم كوردستان على زيادة إنتاج الغاز قائلاً: “عندما نقارن بين إقليم كوردستان والمناطق الأخرى في العراق، فإقليم كوردستان لديه إمكانية كبيرة لزيادة إنتاج الغاز واستخدامه في إنتاج الكهرباء”.

نائب وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، لفت إلى أن “إنتاج إقليم كوردستان من النفط يشكل ربما 10% من إجمالي إنتاج النفط العراقي، لكن غاز إقليم كوردستان يشكل 50% من إنتاج الغاز الطبيعي في العراق”.

في هذا السياق، أوضح أن “العراق ينتج 1.4 مليار قدم مكعب في حين ينتج إقليم كوردستان 0.7 مليار قدم مكعب وخلال ستة أشهر إلى عام سيكون بمقدوره إنتاج 60% من الغاز” في العراق، منوهاً إلى أن إنتاج إقليم كوردستان “ليس من الغاز المصاحب”.

حول أسباب تطور إنتاج الغاز في إقليم كوردستان، لفت إلى أن البيئة الاستثمارية في إقليم كوردستان “مناسبة جداً”، مشيراً إلى أن شركة كريسنت “تستخرج 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً”.

حول استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بيّن أحمد المفتي إلى أن مفاوضات تجري على مستوى حكومي عال لاستئناف تصدير النفط.

في الجلسة ذاتها، أشار فلاح العامري الرئيس السابق لشركة سومو المستشار الحالي لرئيس الوزراء أن العراق ينتج 4 ملايين و320 ألف برميل من النفط يومياً.

كما أشار إلى أن العراق خفض انبعاثات الغاز بنسبة 58% منذ 2017، موضحاً أن وزارة النفط وضعت آلية لاستثمار الغاز.

وبيّن العامري أن العراق يستخدم 200 ألف برميل لإنتاج الكهرباء.

تستمر نشاطات الملتقى على مدار يومي الثلاثاء والخميس (10-11 تشرين الأول الجاري)، حيث يضم برنامج الملتقى 13 جلسة نقاش وحوار، تشارك فيها شخصيات سياسية ومسؤولين حاليين وأكاديميين عراقيين وأجانب، تركز على قضايا تخص الشأن العراقي على وجه الخصوص، وكذلك التحديات التي تواجه الشرق الأوسط.