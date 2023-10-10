محافظ نينوى: العلاقات الجيدة مع إقليم كوردستان ضرورية لاستتباب الأمن واستقرار نينوى

يقولون إن نجم الجبوري (موخوش آدمي) لأن علاقتي جيدة بكوردستان، وأقول إنّ كوردستان عمقي الأمني

عزا محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول 2023)، الأزمات والمشاكل في محافظة نينوى إلى التدخلات السياسية والأمنية، ، نافياً تدخل وزارة الداخلية في إقليم كوردستان في إدارة الملف الأمني ، فيما أكّد أنّ العلاقات الجيدة مع إقليم كوردستان ضرورية لاستتباب الأمن واستقرار نينوى، كما دعا إلى إخراج الجيش وصنوف القوات الأخرى إلى خارج المدن.

وقال نجم الجبوري خلال جلسة ملتقي “ميري” المنعقدة في أربيل: بالنسبة لسنجار فهي تشهد صراعاً دولياً، وهناك استهداف للجماعات المسلحة داخل سنجار”، مضيفاً “لو يتركنا السياسيون في حالنا، لكنا بخير.، فالأطماع جعلت الكثير (أعمى) عن مصلحة الناس”.

وأردف بالقول: “يقولون إن نجم الجبوري (موخوش آدمي) لأن علاقتي جيدة بكوردستان، وأقول إنّ كوردستان عمقي الأمني، وأنا عمقهم، وإذا كانت العلاقات ليست جيدة لن ينعكس هذا إيجاباً على الموصل”.

وتابع “يقولون إنّ ريبر أحمد (وزير الداخلية في حكومة كوردستان) هو من يدير الموصل، وأقول: لا ريبر ولا هم يحزنون…

أتجول ليلاً ونهاراً في الشوارع وأنا صاحب الكلمة، وفي ذات الوقت لدي علاقة جيدة مع ريبر، والعلاقة الجيدة انعكست إيجاباً على وضع المحافظة”، مشدداً على أن “نينوى أكثر المحافظات تنوعاً، وأكثر من كوردستان حتى… تضم المحافظة عرباً وتركماناً وإيزيديين ومسلمين من مذاهب عدة، فضلاً عن الكورد، وأنا أقف على مسافة واحدة من الجميع”.

وأضاف “سبق وقلنا، عمودنا وعمود قواتنا الجيش والشرطة، يجب أن تتولى الشرطة إدارة الملف الأمني، ويخرج الجيش إلى الحدود، وكذلك القوات الأخرى”.

وأشار إلى أن “التدخلات السياسية هي سبب الخربطة”، لافتاً أنه “لحين وقوع الكارثة الجميع كان يتمنى العيش في الحمدانية، والخدمات هناك جيدة .. أعلى هرم في السلطة قال لدى دخول الحمدانية: هل نحن في أوروبا؟”، وتابع الجبوري “لا نقول إن الوضع وردي في الموصل، لكن قياساً بمحافظات لم يدخلها داعش، قطعنا شوطاً كبيراً جداً، ورأى بعضكم كيف أولينا اهتماما بسهل نينوى، ونفتخر أن الحمدانية أجمل قضاء في العراق”.

وركّز الجبوري على أن “السياسة تفسد الأشياء، كنت قبل سنتين (خوش زلمة) ووطني، والبرلمان كتب لي استثناءً، والآن نفس البرلمان يكتب أنّ الجبوري بعثي لازم تطلعوه”.