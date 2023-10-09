أربيل وبرلين: الإرهاب تهديد مستمر للإنسانية واجتثاثه بحاجة لجهود عالمية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفيرة الألمانية لدى العراق كريستيانه هومان والوفد المرافق لها والذي تألف من عدد من الدبلوماسيين والمستشارين العسكريين الألمان.

وهنأ الرئيس بارزاني السفيرة الألمانية الجديدة بمناسبة توليها مهام عملها الجديد، وتمنى لها التوفيق والنجاح، مشيراً إلى علاقات الصداقة التي تربط الشعب الألماني مع شعب كوردستان.

وشكر الرئيس بارزاني خلال اللقاء ألمانيا حكومةً وشعباً وجيشاً على دعم ومساعدة قوات بيشمركة كوردستان خلال الحرب ضد إرهابيي داعش ، مؤكداً أن الإرهاب يمثل تهديداً مشتركاً للإنسانية جمعاء وللأحرار، وهذا التهديد لا يزال مستمراً، لافتاً إلى الحاجة لمواصلة الجهود العالمية للقضاء على الإرهاب.

بدورها أشارت السفيرة الألمانية خلال اللقاء ، إلى مخاطر عودة الإرهاب وتعزيز قوته مجدداً، مشددةً على اهتمام بلادها بالعمل المشترك والتنسيق من أجل إرساء الاستقرار والازدهار والاقتصاد المتين في العراق وإقليم كوردستان.

وشغلت الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات والتنسيق بين ألمانيا وإقليم كوردستان والاهتمام بالزراعة والتنويع الاقتصادي جانباً آخر من الاجتماع.