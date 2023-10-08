دعوة مسرور بارزاني للمشاركة بالقمة العالمية للمناخ

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد (10 تشرين الأول 2023) القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى إقليم كوردستان أحمد إبراهيم الظاهري.

وخلال اللقاء، سلّم القنصل العام الإماراتي إلى رئيس حكومة اقليم كوردستان، دعوة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، للمشاركة في القمة العالمية للمناخ (كوب 28)، والتي ستعقد في دبي يومي 1 و2 كانون الأول المقبل، تزامناً مع اليوم الوطني الإماراتي، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة حكومة اقليم كوردستان.

وستشهد القمة، مناقشات مستفيضة بشأن التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيّر المناخي على البلدان في جميع أنحاء العالم.

يذكر ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تلقى دعوة لزيارة دولة الامارات العربية المتحدة، والمشاركة بالقمة العالمية للمناخ.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة اقليم كوردستان، ان “رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل صباح اليوم (الأحد 8 تشرين الأول 2023)، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد الظاهري”.

واضاف البيان انه “وإلى جانب نقل تحيات رئيس دولة الإمارات لرئيس إقليم كوردستان، سلم القنصل العام الإماراتي لرئيس إقليم كوردستان، خلال اللقاء، بطاقة دعوة من رئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يدعوه من خلالها لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، التي ستعقد في يومي 1 و2 من شهر كانون الأول القادم في إكسبو دبي، والتي تتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات”.

ويأتي اجتماع القمة هذا في إطار الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الخاص بالتغيير المناخي وعلى أساس اتفاقية باريس، وسيناقش القضايا المرتبطة بالتغيير المناخي وسبل مواجهة تداعياته ودور دول العالم في التخفيف من مخاطره.

يشار الى ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زار يوم الخميس (9 اذار 2023)، دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة تلقاها من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.