أربيل .. سد جديد في مرتفعات كسنزان يحول المنطقة إلى وجهة سياحية

أعلنت محافظة أربيل، اليوم الأحد، تحويل مرتفعات كسنزان إلى منطقة سياحية بفضل إنشاء بركة مائية قيد الإنجاز فيها.

وقالت المحافظة في بيان: «قامت حكومة إقليم كوردستان خلال الفترة الماضية بإيلاء اهتمام كبير بإنشاء السدود والبرك المائية، حيث دخل عدد من المشاريع حيز التنفيذ في محيط محافظة أربيل من أجل خزن المياه والحفاظ على المياه الجوفية وتلافي مخاطر الفيضانات».

وأوضح البيان، أن «إحدى تلك البرك المائية التي بدأت عملية تنفيذها تقع في مرتفعات كسنزان وبالقرب من نصب الشهداء».

ويساهم إكمال إنجاز هذه البركة في تخزين المياه ومنع حدوث الفيضانات فضلاً عن فوائدها للزراعة ورعي الحيوانات والماشية في المنطقة وخاصة خلال فصل الصيف.

وأشار بيان محافظة أربيل إلى أن إنشاء البركة المائية سيحول المكان إلى موقع سياحي إضافة إلى إضفاء منظر طبيعي جميل على المنطقة.

وأوضح أنه بإمكان السياح قصد مرتفعات كسنزان الواقعة على أطراف مدينة أربيل خلال المستقبل القريب.