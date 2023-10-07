أكتوبر 08, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مسرور بارزاني يستقبل قنصل أرمينيا لدى إقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
4 مشاهدات

مسرور بارزاني يستقبل قنصل أرمينيا لدى إقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، القنصل العام لجمهورية أرمينيا لدى الإقليم أرشاك مانوكيان، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للقنصل العام الأرميني على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته المستقبلية.

وعبّر القنصل العام الأرميني عن شكره وتقديره للمؤسسات المعنية في حكومة الإقليم، على ما قدمته من دعم ومساعدة خلال فترة عمله في إقليم كوردستان.

facebookShare on Facebook
Post Views: 12

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi