عضو في الكونغرس الامريكي: نعمل على توفير أنظمة مضادة للصواريخ والطائرات المسيرة لإقليم كوردستان

أكد عضو في الكونغرس الامريكي انهم يعملون على توفير أنظمة مضادة للصواريخ والطائرات المسيرة لكوردستان حتى يتمكن من حماية نفسه.

وقال عضو الكونغرس الامريكي دون بيكون لكوردستان24 “انهم مصرون على استمرار الدعم الامريكي لكوردستان، وانهم يعملون على مشروع توفير أنضمة مضادة للصواريخ والطائرات المسيرة بدون طيار لكوردستان، حتى يتمكن من حماية نفسه من التهديدات”.

وأضاف دون بيكون الذي خدم في الجيش الامريكي في العراق “أثناء فترة مهمتي في العراقي مع الجيش الامريكي، كان الكورد أفضل حلفاء لنا وعملنا معاً، ولدينا علاقات جيدة جداً مع الكورد”.

وأعرب عضو الكونغرس عن أمله في أن تقدم الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الجوي لكوردستان لحماية الكورد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.

وعلى مدى العقدين الماضيين، هاجمت دول الجوار كوردستان عدة مرات بشكل متكرر بالطائرات الحربية والصواريخ والطائرات المسيرة تحت ذرائع مختلفة وانتهكوا السيادة العراقية.

ويذكر ان دونالد جون بيكون يبلغ من العمر ستون عاماً، وهو سياسي أمريكي وضابط عسكري متقاعد وعضو في الكونغرس الامريكي منذ 2017.