أردوغان يلتقي وفداً من أحزابٍ سياسية في إقليم كوردستان والعراق

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت في العاصمة أنقرة، بوفدٍ عن أحزابٍ سياسية في إقليم كوردستان والعراق.

وضمُّ وفد إقليم كوردستان كل من، ممثل الرئيس بارزاني، سيداد بارزاني، ومسؤول دائرة العلاقات العامة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني جعفر إيمنيكي، والأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين.

كما ضمّ الوفد الكوردستاني، رئيس المجلس القيادي في الاتحاد الإسلامي الكوردستاني هادي علي، وسكرتير حزب العمال والكادحين الكوردستاني بابير كامالا، والنائب السابق في برلمان كوردستان عن الجبهة التركمانية هيمداد صباح.

وضم الوفد العراقي كل من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ووزير الدقفع محمد ثابت العباسي، ورئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس تحالف السيادة خميس خنجر، ورئيس الجبهة التركمانية حسن توران، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وبحث اللقاء، آخر تطور علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، كذلك هنّأ الوفد رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه زعيماً لحزب العدالة والتنمية.

وقال أحد المشاركين في اللقاء لـ كوردستان 24، إن الرئيس التركي أعرب عن دعمه للعراق، مشيراً إلى زيارةٍ قريبة له إلى بغداد وأربيل.

من جانبه، أوضح النائب السابق في برلمان كوردستان عن الجبهة التركمانية هيمداد صباح. أن أردوغان شدّد على أهمية التنسيق بين العراق وتركيا.

وكان حزب العدالة والتنمية أعاد انتخاب رجب طيب أردوغان زعيماً له خلال مؤتمره الرابع الذي عُقِد اليوم السبت في العاصمة أنقرة.