الخارجية البريطانية: ندعم كيان إقليم كوردستان

أكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تدعم كيان إقليم كوردستان بشكل كامل.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أنه “على اتصال مباشر مع رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، وان المملكة المتحدة تدعم كيان إقليم كوردستان بشكل كامل”.

وخلال مشاركته في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطاني، التقى الشاب الكوردي فلاح حسن نائب رئيس اتحاد الشباب العالمي بوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، وبحثنا خلال اللقاء آخر الاوضاع في كوردستان والعراق، مشيراً ان بعض الاطراف السياسية والسياسيين العراقيين يحاولون القضاء على كيان إقليم كوردستان، الذي تأسس بنضال ودماء الالاف الشهداء.

من جانبه شكر وزير الخارجية البريطاني المشاركين في اللقاء، وأكد ان “وجود إقليم كوردستان مهم بالنسبة لبريطانيا، وقد دعمتها الحكومة البريطانية دائماً، وستواصل دعم الكيان الرسمي لاقليم كوردستان، وشكر الشعب الكوردي واعتبر نفسه صديقاً مقرباً لكوردستان”.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني خلال اللقاء ان “لديه علاقة مباشرة وودية مع رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، وأعرب عن أمله في زيارة كوردستان مرة أخرى”.