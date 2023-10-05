متبرعة تتكفل ببناء صالات عمليات جراحية بمبلغ 500 مليون في اربيل

جرت اليوم الخميس مراسم وضع الحجر الأساس لبناء أربع صالات للعمليات الجراحية في مستشفى الطوارئ المركزي (مستشفى أربيل التعليمي).

وجرت المراسم بحضور وزير الصحة الدكتور سامان البرزنجي، ورئيس الحكومة المحلية في اربيل أوميد خوشناو، ونبز عبد الحميد قائممقام قضاء مركز اربيل، والدكتور دلوفان محمد فاتح جلال المدير العام لصحة اربيل، وعدد كبير من الأطباء والعاملين الصحيين.

ويتم تنفيذ هذا المشروع من قبل فاعل الخير “أمل نور محمد نور الدين” مبلغ قدره 450 مليون دينار.

الجدير بالذكر أن مساحة المشروع التي تبلغ 680 مترا مربعا، والمدة المحددة لإنجازه 240 يوما ستُشرف عليه المديرية العامة للصحة في أربيل.

وخلال المراسم جدد محافظ أربيل في كلمة له، التأكيد على أن مدينة أربيل تقف دائما إلى جانب الفقراء، والنّاس من ذوي الدخل المحدود، مشيدا بموقف المتبرعة “أمل محمد نور الدين”.

وأضاف أن مدينة اربيل على مستوى الداخل والعراق كانت ساندة وداعمة للأعمال الخيرية، وغوثا للمتضررين، وكانت الخطوة الأخيرة لها هي رعاية المصابين بحادثة الحمدانية على الرغم من استقبال مئات الألوف من النازحين واللاجئين أثناء حرب داعش وتوفير جميع مقومات الحياة من صحة وتعليم ومأوى.