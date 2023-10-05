أول هطول للثلوج في إقليم كوردستان

أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، بختيار قادر، الخميس (5 تشرين الأول 2023)، بأول هطول للثلوج على قمم جبال بقضاء جومان في محافظة أربيل.

وهطلت الثلوج على قمم جبال “حساري سكران”، “هلكورد”، و”جيخي دريي”، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

هطول الثلوج هذا العام أبكر مقارنة بالأعوام الـ 20 الماضية. وكان أول هطول للثلوج العام الماضي في نهاية تشرين الثاني.

مختار قرية ويزي بقضاء جومان، عبد الله حمد، أوضح في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أن تساقط الأمطار في المناطق الجبلية هذا العام بدأ أبكر بنحو شهر كما أن هطول الثلوج أبكر بـ 20 يوماً مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن الثلوج لم تغطي قمم الجبال في هذا الوقت من السنة منذ 20 عاماً.

شهدت مناطق عدة من إقليم كوردستان خلال الأيام الماضية تساقط أمطار متفاوتة في شدتها.

كما تساقطت الأمطار على مدينة بغداد يوم الأربعاء.