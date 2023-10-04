نجم الجبوري: البناء في أربيل ودهوك أسرع من نينوى ونحتاج لـ 300 ألف وحدة سكنية

وصف محافظ نينوى نجم الجبوري، البناء في اقليم كوردستان بأنه أسرع من نينوى، مشيراً الى حاجة المحافظة الى 300 الف وحدة سكنية لتغطية الحاجة الدنيا للنقص الكبير الحاصل فيها.

وقال نجم الجبوري في كلمة له، يوم الاربعاء (4 تشرين الأول 2023) خلال معرض نینوی الدولي للاستثمار والعقار والبناء، ان “قدرتنا الاستيعابية قليلة جدا في الفنادق، ويشكل ذلك لدينا حيرة في ايواء الضيوف”، مبينا ان “نينوى هي ثاني اكبر محافظة من حيث عدد السكان في العراق، لكنها لازالت تعاني من عدم وجود فنادق تستوعب الضيوف القادمين”.

ودعا نجم الجبوري الشركات العاملة في اقليم كوردستان الى العمل في نينوى، مبيناً: “عندما نرى اربيل ودهوك القريبتين نشاهد سرعة البناء فيها، بينما لازلنا نسير مثل السلحفاة”.

محافظ نينوى، لفت الى حاجة المحافظة الى 300 الف وحدة سكنية لتغطية الحاجة الدنيا للنقص الكبير الحاصل فيها، واصفاً نينوى بأنها “متعطشة بشكل كبير جداً للبناء، وفي المجال السكني لدينا نقص كبير جداً ليس في مركز المحافظة فقط، وانما حتى في الاقضية والنواحي”.

ونوّه الى ان “حركة الاستثمار بدأت في نينوى أسرع مما كانت عليه قبلاً”، موضحاً أن “رئاسة الوزراء سهّلت الكثير من المهام فيما يخص الفرص الاستثمارية واختصرت الكثير من الروتين. صحيح لم يتم القضاء على الروتيني بشكل كامل، لكن هنالك شواهد تبين حرص الحكومة المركزية على اطلاق حركة الاستثمار بشكل كبير”.

واشار الى “مشروع مجمع معسكر الغزلاني الذي يضم نحو 5 الاف دونم واكثر من 762 الف وحدة سكنية، والذي تم اختزال الوقت فيه من رئاسة الوزراء بشكل كبير، وتم عرضه كفرصة استثمارية على شركات عالمية”، معرباً عن أمله في “بدء العمل به قريباً، ما سيشكل مدينة جديدة في الموصل نحن في أمس الحاجة لها”.

وطالب محافظ نينوى “الدوائر سواء كانت تخطيط عمراني او زراعة او عقارات دولة او بلدية، تسهيل مهمة المستثمرين وايضاً اجازات البناء”.

“بعد كارثة الحمدانية شاهدنا الكثير من المباني بدون اجازات بناء، وعندما نسأل يقولون ان اجازة البناء معقدة وتستغرق وقتاً”، وفقاً لنجم الجبوري، الذي ذكر ان “هنالك دوائر لازالت تعمل باسلوب روتيني ومعرقل، وحتى من لديهم اجازة بناء لازالوا يتأخرون في البناء والانجاز”.

ولفت نجم الجبوري الى انه “وبعد الزلزال في تركيا زرت اسطنبول وشاهدت احدى الشركات انجزت بناء مستشفى بسعة 400 سرير خلال 3 اشهر، بينما ومنذ ثلاث سنوات اردنا بناء مستشفى سعة 100 سرير لم يكتمل، بل ان الجهة المنفذة تريد مني 300 يوم اضافية”.