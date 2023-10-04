منظمةٌ معنية بالهجرة تعرض على عروسي الحمدانية الإقامة في كندا

أعلنت منظمة كندا للهجرة، عن استعدادها لتأمين الإقامة في كندا لـ عروسي الحمدانية “حنين رياض وريفان إيشو”.

وقالت رئيسة المنظمة ندى عبد الحميد في اتصالٍ مع كوردستان 24، إن المنظمة مستعدة لإرسال العروسين إلى كندا على نفقتها، وأنها تعمل مع السلطات المختصة لمنحهما حق اللجوء.

وأوضحت عبد الحميد أن المنظمة، بالإضافة للعمل على منح اللجوء لهما، فأنها مستعدة لتوفير السكن وكافة المستلزمات والضروريات الحياتية للعروسين.

مؤكّدةً أنها أبلغتهما بالاقتراح، “لكننا لم نتلقَّ رداً رسمياً منهما حتى الآن، بسبب حزنهما على ضحايا الحريق وانشغالهما بمجلس العزاء”.

وعن هذه المبادرة، اعتبرت الناشطة المسيحية المقيمة في الحمدانية، سوزان حنا، أن اصطحاب العروسين إلى كندا “سيكون له تأثير إيجابي وسلبي معاً، لكن السلبي سيكون أكبر على الشعب المسيحي الذي يعيش في سهل نينوى”.

وقالت في اتصالٍ مع كوردستان 24، “هجرة العروسين قد يخفف عنهما الحزن والألم، لكن في الوقت ذاته سيشجع باقي المسيحيين على مغادرة المنطقة والهجرة إلى الخارج، لذلك أعتقد أن الآثار السلبية تفوق الإيجابية”.

واندلع حريقٌ ضخم مساء الـ 26 سبتمبر أيلول الماضي داخل قاعة الهيثم للمناسبات، خلال حفلة زفاف العروسين “حنين وريفان” أسفر عن وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات بجروحٍ متفرّقة.

وكانت لجنة التحقيق في وزارة الداخلية العراقية أعلنت أن الحريق كان “عرضياً وغير متعمّد ، وحدث بسبب الإهمال واستخدام مواد بناء ممنوعة وسريعة الاشتعال”.

كما أكّدت أن سبب الحريق “ناتج عن ديكور سقف القاعة المصنوع من مادة القش الصناعي شديد الحساسية تجاه الحرائق، مع استخدام 4 أجهزة لتشغيل الألعاب النارية”.

ولفتت إلى “وجود كميات كبيرة من الخمور في القاعة إضافة إلى مخزن يحتوي على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية، تركت أثراً كبيراً في اشتداد النيران وتفاقمها”.

كما أوصت اللجنة في تقريرها بإعفاء عددٍ من المسؤولين من مناصبهم في محافظة نينوى، بسبب الإهمال وعدم تحمّل المسؤولية في حادثة الحريق.