أكتوبر 03, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

أربيل.. اجتماع وفدي حرس الحدود العراقي الإيراني

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فى :أخبار عــامة
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أربيل.. اجتماع وفدي حرس الحدود العراقي الإيراني

عقد وفد من حرس الحدود الايراني وآخر من حرس الحدود العراقي، اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً مشتركاً في العاصمة أربيل ، لمناقشة الوضع الامني على الحدود بين العراق وايران.

وكان الوفد الإيراني وصل في وقت سابق من اليوم الى معبر حاج عمران الحدودي (شمال العاصمة أربيل) ، حيث استقبلهم مدير المجمع الدولي للمعبر .

ويضم الوفدان الإيراني والعراقي عدداً من قادة وضباط حرس الحدود ، حيث يتناول اجتماع الجانبين المشاكل الامنية في المناطق الحدودية وتنفيذ الاتفاقية الامنية بين العراق وايران التي تم توقيعها في 19 مارس/ آذار الماضي ، وتتضمن نقطتان اساسيتان ، وهي نزع سلاح المعارضة الايرانية وإخلاء مقراتها القريبة من الحدود الايرانية وضبط الحدود بين البلدين عبر نشر حرس الحدود العراقي في تلك المناطق التي اخلتها عناصر المعارضة.

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