مشاكل المجتمع في معرض كاريكاتيري بمدينة اربيل.. صور

انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، معرض الفن الكاريكاتيري حيث تضمن العديد من اللوحات.

وقال الفنان جبار صابر الذي أقام المعرض لوكالة شفق نيوز، إنه “شارك في المعرض بـ 55 لوحة فنية متنوعة تعبر عن العديد من الأفكار والمواضيع المختلفة في المجتمع من آثار الحروب والسلام و تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الافراد وغيره من المسائل التي تشغل المجتمع في اقليم كوردستان والعراق عموما”.

من جانبه قال طارق عزيز، وهو أحد زوار المعرض لوكالة شفق نيوز، ان “الفن الكاريكاتيري هو الوجه الآخر للمجتمع ووجود معارض فنية من هذا النوع مهم جدا في مدينة اربيل، كونها تعبر عن مواضيع تمس الأفراد والمسائل التي تشغلهم والمشاكل التي يعانون منها”.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض سيستمر لعدة أيام في مدينة اربيل حيث يشهد حضورا لافتا من قبل المهتمين بهذه النوعية من الفن .