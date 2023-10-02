أبرشية الموصل للسريان الكاثوليك: نتائج التحقيق في فاجعة الحمدانية “غير منصفة وغير مرضية ولم تأت بجديد”

اعلن رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك مار بنديكتوس يونان حنو ، ان نتائج التحقيق في فاجعة الحمدانية غير منصفة وغير مرضية ولم تأت بأي جديد.

وقال مار بنديكتوس ، انه يجب على الحكومة الاتحادية محاسبة جميع المسؤولين المقصرين بالحادثة وعدم تطبيق الاعفاءات والعقوبات على المسؤولين الصغار في الحمدانية.

داعياً ، الى ” اعادة التحقيق بالحادثة خلال الساعات المقبلة”، كما دعا إلى ” اجراء تحقيق دولي لأن الجانب العراقي اخفق في التحقيق”، مبينا ان “الجهات السياسية الفاسدة لم يشر اليها التقرير والتي لولا تدخلها لما حصلت المخالفات الادارية والتي قادت بالنهاية الى فاجعة الحمدانية”.

من جانبه اكد المطران بطرس شيتو، لمراسلة (باسنيوز ) أن” ذوي الضحايا يطالبون بتحقيق شفاف في الحادثة لان نتائج التحقيق الحالي هي نتائج مسيسة من قبل الفاسدين وهو غير مقبول وردنا سيكون اما بالذهاب الى التصعيد والاعتصام المفتوح او اتخاذ خطوات اخرى من بينها تحقيقات دولية لوجود العديد من ضحايا الفاجعة من حملة الجنسية الاجنبية”.