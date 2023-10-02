أكتوبر 02, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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صحة نينوى تعلن حصيلة جديدة لفاجعة الحمدانية

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فى :أخبار عــامة
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صحة نينوى تعلن حصيلة جديدة لفاجعة الحمدانية

أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، يوم الإثنين، حصيلة جديدة لحادثة حريق حفل زفاف الحمدانية.

وقالت الدائرة في بيان، إن “عدد الضحايا ارتفع الى 113، من بينهم 41 جثة لم يتم التعرف عليها”، مشيرة الى “رسال 12 مصابًا من جرحى الحادثة خارج العراق لغرض العلاج، وسيتم إرسال 8 آخرين للعلاج أيضًا.

وأفادت السلطات الأمنية، بمصرع واصابة أكثر من 200 شخص جراء حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل، مشيرة إلى نقل العشرات من الجرحى إلى مستشفيات اقليم كوردستان.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً بالضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.

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