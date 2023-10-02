أمطار “استباقية” قادمة للعراق

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، “أمطاراً استباقية” ستشهدها البلاد نهاية الشهر الحالي.

وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري:”ستشهد المناطق الشمالية من المناطق الجبلية هطول زخات مطر خفيفة، فيما ستكون أغلب المناطق في البلاد صحو مع تواجد قطع الغيوم”.

وأضاف “بدانا الآن بمرحلة الخريف للفعلية من خلال انخفاض درجات الحرارة في أغلب المناطق”.

وتوقع الجابري، ان “تكون هنالك امطار استباقية هذا العام كما حصل في العام الماضي، حيث في العادة تكون الأمطار مطلع شهر تشرين الثاني انما كانت في العام الماضي في اواخر شهر تشرين الأول”.