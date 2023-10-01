أكتوبر 02, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بارزاني و”كاكه حمه” يبحثان علاقات بغداد واربيل وأوضاع الإقليم

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فى :أخبار عــامة
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بارزاني و”كاكه حمه” يبحثان علاقات بغداد واربيل وأوضاع الإقليم

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، مع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود العلاقات بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والأوضاع الداخلية للإقليم.

وجاء في بيان لمقر بارزاني، ان رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني استقبل، اليوم، في منتجع صلاح الدين باربيل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود “كاكه حمه”، لافتا الى الجانبين بحثا آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية والعلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وكذلك الاوضاع الداخلية للإقليم.

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