للحفاظ على المياه الجوفية

الانتهاء من بناء 110 بركة مائية واستمرار العمل في بناء 40 اخرى بإقليم كوردستان

يعد الحفاظ على المياه السطحية والجوفية والحد من مخاطر الفيضانات، من أولويات عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان وإدارات ملف المياه، وقد تم لحد الآن الانتهاء من بناء 110 بركة مائية، وهناك خطط لبناء 71 بركة جديدة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار العمل في بناء 40 بُركة.

وذكرت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، انه “حفاظاً على المياه الجوفية والاستفادة منها، انجزت التشكيلة التاسعة للحكومة بناء 110 بركة مائية، وسيتم استخدامها للزراعة وتربية الأسماك ومجالات أخرى متعددة، وحاليا جار العمل لإنجاز 40 بركة مائية، وهناك خطط لبناء 71 بركة مائية جديدة في المستقبل القريب”.

وأضافت ” “لقد راعت حكومة اقليم كوردستان الاحتياجات المائية لمختلف مناطق اقليم كوردستان، وفي هذا السياق تم انجاز 36 بركة في محافظة أربيل، وتم انجاز 57 بركة في محافظة دهوك نظراً لموقعها الجغرافي، كما تم انجاز 17 بركة وفي محافظة السليمانية وإدارة گه‌رمیان، فيما يتواصل العمل في بناء 40 بركة في كافة المناطق الأخرى”.

مشيرة الى ان” إنشاء البرك المائية والآبار سينعش القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتربية الأسماك والبستنة والسياحة والصناعة، كما انها ستحمي وتحافظ على المياه الجوفية”.